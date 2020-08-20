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  3. 20 Ağustos 2020 15:05

Demet Özdemir isyan etti

Adı Oğuzhan Koç, Kerem Bürsin, Kaan Yıldırım, Murat Boz ve birçok isimle aşk dedikodusuna karışan oyuncu Demet Özdemir, hakkında çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Uzun zamandır bir ilişkim yok" ifadelerini kullandı

Demet Özdemir isyan etti

Rol arkadaşı Can Yaman ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı Oğuzhan Koç, Kerem Bürsin, Kaan Yıldırım, Murat Boz ve birçok isimle aşk dedikodusuna karışan oyuncu Demet Özdemir isyan etti.  

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Demet Özdemir isyan etti

Hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yapan Özdemir, "Uzun zamandır bir ilişkim yok" ifadelerini kullandı.

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Demet Özdemir isyan etti

28 yaşındaki Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:  

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Demet Özdemir isyan etti

Uzun zamandır 'Biter, zamanla durulur' diye düşünüp, sustuğum hakkımda çıkan asılsız haberlerle ilgili sizi biraz meşgul edeceğim. Her defasında şaşkınlıkla okuduğum bazen üzüldüğüm, bazen çok güldüğüm haberlerin son bulması adına sizinle bu duygumu paylaşmak zorunda hissediyorum.  

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