Demet Özdemir isyan etti

Uzun zamandır 'Biter, zamanla durulur' diye düşünüp, sustuğum hakkımda çıkan asılsız haberlerle ilgili sizi biraz meşgul edeceğim. Her defasında şaşkınlıkla okuduğum bazen üzüldüğüm, bazen çok güldüğüm haberlerin son bulması adına sizinle bu duygumu paylaşmak zorunda hissediyorum.