Demet Özdemir isyan etti
Adı Oğuzhan Koç, Kerem Bürsin, Kaan Yıldırım, Murat Boz ve birçok isimle aşk dedikodusuna karışan oyuncu Demet Özdemir, hakkında çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Uzun zamandır bir ilişkim yok" ifadelerini kullandı
Rol arkadaşı Can Yaman ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı Oğuzhan Koç, Kerem Bürsin, Kaan Yıldırım, Murat Boz ve birçok isimle aşk dedikodusuna karışan oyuncu Demet Özdemir isyan etti.
Hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yapan Özdemir, "Uzun zamandır bir ilişkim yok" ifadelerini kullandı.