Demet Özdemir kırmızı mini elbisesiyle poz verdi
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde alan Demet Özdemir, kırmızı elbisesiyle hayranlarını büyüledi.
Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.
1 / 9
Sevgilisi Oğuzhan Koç ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran Demet Özdemir son olarak kırmızı mini elbisesi ile verdiği pozlarla sosyal medyayı yaktı geçti.
2 / 9
13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor.
3 / 9
29 yaşındaki Demet Özdemir'in kırmızılar için yaptığı havuz başı paylaşımları da büyük beğeni topladı.
4 / 9