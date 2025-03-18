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Demet Özdemir Taksim'in göbeğinde şarkı söyledi, sosyal medya yıkıldı

Eşraf Rüya dizisinde Nisan karakterini canlandıran Demet Özdemir'in İstiklal Caddesi'nde şarkı söylediği sahne sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: DHA
Demet Özdemir Taksim'in göbeğinde şarkı söyledi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 1

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Eşref Rüya için geri sayım başladı. 

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Demet Özdemir Taksim'in göbeğinde şarkı söyledi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 2

Başrol oyuncularından Demet Özdemir, dizide Nisan isimli bir müzisyene hayat veriyor. 

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Demet Özdemir Taksim'in göbeğinde şarkı söyledi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 3

Dikkat çeken tanıtımlarda Özdemir'in İstiklal Caddesi'nde kalabalığın içinde şarkı söylediği sahneler çok konuşuldu. 

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Demet Özdemir Taksim'in göbeğinde şarkı söyledi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 4

Sertab Erener'in ''Rüya'' şarkısını seslendiren Özdemir performansıyla sosyal medyada binlerce yorum aldı. 

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