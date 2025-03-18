Demet Özdemir Taksim'in göbeğinde şarkı söyledi, sosyal medya yıkıldı
Eşraf Rüya dizisinde Nisan karakterini canlandıran Demet Özdemir'in İstiklal Caddesi'nde şarkı söylediği sahne sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: DHA
Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Eşref Rüya için geri sayım başladı.
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Başrol oyuncularından Demet Özdemir, dizide Nisan isimli bir müzisyene hayat veriyor.
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Dikkat çeken tanıtımlarda Özdemir'in İstiklal Caddesi'nde kalabalığın içinde şarkı söylediği sahneler çok konuşuldu.
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Sertab Erener'in ''Rüya'' şarkısını seslendiren Özdemir performansıyla sosyal medyada binlerce yorum aldı.
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