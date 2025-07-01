Demet Özdemir tatil sezonunu açtı: Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Eşref Rüya dizisinin sezon finali yapmasıyla tatile çıktı. Bikinini pozlarını paylaşan Özdemir'e beğeni yağdı.
Başarılı oyuncu Demet Özdemir, rol aldığı Eşref Rüya dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Dizide "Nisan Akyol" karakterine hayat veren Özdemir, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Siyah beyaz filtreyle yayınladığı karelere "Oldukça renkli" notunu düşen ünlü oyuncunun paylaşımları kısa sürede büyük beğeni topladı.
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Özdemir’e, “Çok güzelsin”, “Harika görünüyor”, “Sana bayılıyorum”, “Bu güzellik şaka mı?” gibi yorumlar yağdı.
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Son dönemde adından sıkça söz ettiren Demet Özdemir’in, reyting rekorları kıran Eşref Rüya dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL aldığı iddia edilmişti.
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