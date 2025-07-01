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  4. Demet Özdemir tatil sezonunu açtı: Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı

Demet Özdemir tatil sezonunu açtı: Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Eşref Rüya dizisinin sezon finali yapmasıyla tatile çıktı. Bikinini pozlarını paylaşan Özdemir'e beğeni yağdı.

Demet Özdemir tatil sezonunu açtı: Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı - Resim: 1

Başarılı oyuncu Demet Özdemir, rol aldığı Eşref Rüya dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Dizide "Nisan Akyol" karakterine hayat veren Özdemir, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Demet Özdemir tatil sezonunu açtı: Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı - Resim: 2

Siyah beyaz filtreyle yayınladığı karelere "Oldukça renkli" notunu düşen ünlü oyuncunun paylaşımları kısa sürede büyük beğeni topladı.

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Demet Özdemir tatil sezonunu açtı: Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı - Resim: 3

Özdemir’e, “Çok güzelsin”, “Harika görünüyor”, “Sana bayılıyorum”, “Bu güzellik şaka mı?” gibi yorumlar yağdı.

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Demet Özdemir tatil sezonunu açtı: Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı - Resim: 4

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Demet Özdemir’in, reyting rekorları kıran Eşref Rüya dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL aldığı iddia edilmişti.

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