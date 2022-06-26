Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlilik için ilk adımı attı
Oğuzhan Koç yaz sonunda evleneceği Demet Özdemir’i ailesinden istedi. Ailelerin ve yakın arkadaşların katıldığı törende nişan yüzükleri takıldı.
Demet Özdemir, kahvelerin içilmesinin ardından yüzük merasimi için ise pembe renkli saten bir kıyafet tercih etti.
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Demet Özdemir’in hazırladığı tuzlu kahveyi alan Oğuzhan Koç, istemeye katılan İbrahim Büyükak’ın “Panzehri de geliyor bekle” deyince, kahkahayı bastı.
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Hayranları, ünlü çifte sosyal medya üzerinden tebrik mesajları gönderdi.
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Nişana katılan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti de, Özdemir ve Koç ile çekilen fotoğrafı "Çok mutlu olun" notuyla paylaştı.
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