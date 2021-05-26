Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, mavi tura çıktı. Kiraladıkları gulet tekneyle Fethiye koylarını gezen ünlü çift sarmaş dolaş objektiflere yansıdı.
Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ve Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çiftleri, tekne tatiline çıktı. Fethiye’de görüntülenen arkadaş grubunun renkli anları objektife böyle yansıdı.
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Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre, Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ve Aslı Bekiroğlu ile Çağrı Telkıvıran çifti, tatil sezonunu açtı. Grup önceki gün kiraladıkları gulet tekneyle Fethiye’nin koylarını gezip deniz ve güneşin tadını çıkardı.
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Denize girmek için sakin bir koy seçen Demet Özdemir’i sevgilisi Oğuzhan Koç öpücük yağmuruna tuttu. Özdemir de sevgilisine sarılarak karşılık verdi.
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Bekiroğlu ile müzisyen sevgilisi teknenin merdivenlerden denize girmeyi tercih ederken Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ise suya atladı.
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