Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, teknede sarmaş dolaş yakalandı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre, Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ve Aslı Bekiroğlu ile Çağrı Telkıvıran çifti, tatil sezonunu açtı. Grup önceki gün kiraladıkları gulet tekneyle Fethiye’nin koylarını gezip deniz ve güneşin tadını çıkardı.