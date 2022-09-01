Demet Özdemir yeni dizisinde yatak sahneleriyle gündemde
Pazar günü Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren Demet Özdemir Disney Plus'ta yayınlanacak olan "Dünyayla Benim Aramda" dizisinin fragmanını paylaştı.
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Oğuhan Koç ile Sarıyer'de bir otelde evlendi.
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Görkemli düğüne pek çok ünlü isim katıldı.
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Üç gelinlik giyen Demet Özdemir'in en çok bu gelinliği eleştiri aldı.
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Çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir dün yeni dizisi Dünyayla Benim Aramda'nın fargmanını paylaştı.
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