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Demet Özdemir yeni dizisinde yatak sahneleriyle gündemde

Pazar günü Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren Demet Özdemir Disney Plus'ta yayınlanacak olan "Dünyayla Benim Aramda" dizisinin fragmanını paylaştı.

Demet Özdemir yeni dizisinde yatak sahneleriyle gündemde - Resim: 1

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Oğuhan Koç ile Sarıyer'de bir otelde evlendi.

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Demet Özdemir yeni dizisinde yatak sahneleriyle gündemde - Resim: 2

Görkemli düğüne pek çok ünlü isim katıldı.

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Demet Özdemir yeni dizisinde yatak sahneleriyle gündemde - Resim: 3

Üç gelinlik giyen Demet Özdemir'in en çok bu gelinliği eleştiri aldı.

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Demet Özdemir yeni dizisinde yatak sahneleriyle gündemde - Resim: 4

Çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir dün yeni dizisi Dünyayla Benim Aramda'nın fargmanını paylaştı. 

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