Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç sorusuna yanıt

Yazın tatil yapmayacağını da söyleyen Özdemir, bir film çekeceğini belirtti. Ünlü oyuncu, bir süredir birlikte olduğu şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara gelen güzel yorumlar karşısında da mutlu olduğunu açıkladı.