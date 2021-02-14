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  3. 14 Şubat 2021 21:41

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç sorusuna yanıt

Oyuncu Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile aynı evde yaşadıklarına dair çıkan iddialara yanıt verdi.

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç sorusuna yanıt

 Demet Özdemir önceki akşam Yeniköy'de objektiflere yansıdı. 

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Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç sorusuna yanıt

Yazın tatil yapmayacağını da söyleyen Özdemir, bir film çekeceğini belirtti. Ünlü oyuncu, bir süredir birlikte olduğu şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara gelen güzel yorumlar karşısında da mutlu olduğunu açıkladı.

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Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç sorusuna yanıt

"AYNI EVDE YAŞAMIYORUZ"
Evine tadilat yaptıran Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç'un evinde yaşadığına ilişkin iddiaları da yalanlayarak, "Öyle bir durum yok" yanıtını verdi.  

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Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç sorusuna yanıt

'14 ŞUBAT'IN ÖNEMİ YOK'
14 Şubat Sevgililer Günü'nün çok önemli olmadığını söyleyen Demet Özdemir, "Her gün güzel zaten" şeklinde konuştu.

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