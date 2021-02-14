Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç sorusuna yanıt
Oyuncu Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile aynı evde yaşadıklarına dair çıkan iddialara yanıt verdi.
Yazın tatil yapmayacağını da söyleyen Özdemir, bir film çekeceğini belirtti. Ünlü oyuncu, bir süredir birlikte olduğu şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara gelen güzel yorumlar karşısında da mutlu olduğunu açıkladı.
"AYNI EVDE YAŞAMIYORUZ"
Evine tadilat yaptıran Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç'un evinde yaşadığına ilişkin iddiaları da yalanlayarak, "Öyle bir durum yok" yanıtını verdi.