Demet Özdemir'den hayranlarına müjde!
'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisiyle yıldızı parlayan Demet Özdemir, yaz aylarında çekilecek bir romantik komedide rol almaya hazırlanıyor.
Özel hayatıyla aylardır gündemden düşmeyen güzel oyuncu yine adından söz ettirdi.
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Doğduğun Ev Kaderindir'de canlandırdığı Zeynep karakteriyle ekranlarda olan Özdemir, tüm dikkatleri üzerine çekti..
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Rol aldığı komedi dizilerinin ardından çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkan ve oyunculuğuyla tam not alan Demet Özdemir’in hayranlarına yazın güzel bir sürprizi olacak!
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tv100’de yer alan röportajında oyuncu, ayrıntılarını vermese de yeni bir projesi olduğunu anlattı. Demet Özdemir’i romantik komedide özleyenleri mutlu edecek bir film geliyor!
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