Demet Özdemir’den ihanet açıklaması

28 yaşındaki Özdemir, Oğuzhan Koç ile uzun süredir aşk yaşadıkları yönündeki haberlere, "İlişkimiz çok yeni, her şey yolunda. Oğuzhan'la iki aydır birlikteyiz. Yazılanlar gibi uzun süreli bir ilişki değil" dedi.