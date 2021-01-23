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  3. 23 Ocak 2021 13:20

Demet Özdemir’den ihanet açıklaması

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Demet Özdemir, başrolünde yer aldığı dizinin set çıkışında görüntülendi. Güzel oyuncu ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Demet Özdemir’den ihanet açıklaması

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Demet Özdemir, başrolünde yer aldığı dizinin set çıkışında görüntülendi. Güzel oyuncu ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Demet Özdemir’den ihanet açıklaması

28 yaşındaki Özdemir, Oğuzhan Koç ile uzun süredir aşk yaşadıkları yönündeki haberlere, "İlişkimiz çok yeni, her şey yolunda. Oğuzhan'la iki aydır birlikteyiz. Yazılanlar gibi uzun süreli bir ilişki değil" dedi.

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Demet Özdemir’den ihanet açıklaması

Sevgilisine övgüler yağdırmayı ihmal etmeyen Demet Özdemir, "Oğuzhan'ın sesini çok seviyordum zaten bütün şarkıları çok güzel. Benim için en son çıkan şarkısı en sevdiğim olabilir" ifadelerini kullandı.

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Demet Özdemir’den ihanet açıklaması

"YENİ YILIN AŞK BOMBASI" Yeni yılı Alaçatı'daki bir otelde karşılayan ikili, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmek zorunda kalmıştı. Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. 'Yeni yılın aşk bombası' dersiniz artık" ifadelerini kullanmış; Oğuzhan Koç ise Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğrulamıştı.

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