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  4. Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'a aşk dolu sözler

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'a aşk dolu sözler

Demet Özdemir düğün hazırlıkları yaptığı sevgilisi Oğuzhan Koç'un doğum gününü aşk dolu sözlerle kutladı.

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'a aşk dolu sözler - Resim: 1

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti aşk hayatlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. 

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Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'a aşk dolu sözler - Resim: 2

İlişkilerinde kısa bir ayrılık yaşayan çift şimdi de düğün hazırlıkları yapıyor.

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Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'a aşk dolu sözler - Resim: 3

14 Şubat'ta evlilik teklifi alan Özdemir, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

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Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'a aşk dolu sözler - Resim: 4

Sevenleri o fotoğrafı saniyeler içinde yorum ve beğeni yağmuruna tutmuştu.

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