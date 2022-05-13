Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'a aşk dolu sözler
Demet Özdemir düğün hazırlıkları yaptığı sevgilisi Oğuzhan Koç'un doğum gününü aşk dolu sözlerle kutladı.
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti aşk hayatlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.
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İlişkilerinde kısa bir ayrılık yaşayan çift şimdi de düğün hazırlıkları yapıyor.
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14 Şubat'ta evlilik teklifi alan Özdemir, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.
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Sevenleri o fotoğrafı saniyeler içinde yorum ve beğeni yağmuruna tutmuştu.
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