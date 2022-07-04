Demet Özdemir'in bikinili pozları olay oldu
Oğuzhan Koç ile bu yaz evlilik planı kuran Demet Özdemir tatil sezonunu açtı.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da uzun bir süre göz önünde bulunan Demet Özdemir, bir süredir beraber olduğu Oğuzhan Koç ile nişanlandı.
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Tatil molası veren Demet Özdemir çiçekli bikinisiyle kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.
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30 yaşındaki Demet Özdemir son dönemlerin en popüler isimlerinden biri oldu.
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Sosyal medyada 15.2 milyondan fazla takipçisi bulunan Demet Özdemir, bikinili pozuyla görenleri mest etti.
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