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Demet Özdemir'in bikinili pozları olay oldu

Oğuzhan Koç ile bu yaz evlilik planı kuran Demet Özdemir tatil sezonunu açtı.

Demet Özdemir'in bikinili pozları olay oldu - Resim: 1

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da uzun bir süre göz önünde bulunan Demet Özdemir, bir süredir beraber olduğu Oğuzhan Koç ile nişanlandı.

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Demet Özdemir'in bikinili pozları olay oldu - Resim: 2

Tatil molası veren Demet Özdemir çiçekli bikinisiyle kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.

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Demet Özdemir'in bikinili pozları olay oldu - Resim: 3

30 yaşındaki Demet Özdemir son dönemlerin en popüler isimlerinden biri oldu.

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Demet Özdemir'in bikinili pozları olay oldu - Resim: 4

Sosyal medyada 15.2 milyondan fazla takipçisi bulunan Demet Özdemir, bikinili pozuyla görenleri mest etti.

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