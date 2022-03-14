Demet Özdemir'in yeni dizisine flaş isimler

Hem iş, hem de özel hayat anlamında mutlu bir dönem yaşayan Demet Özdemir bir süredir yeni dizisi için prova yapıyordu. Sıkı bir spor ve diyetle formunu koruyan Özdemir, yeni projesi "Dünya'yla Benim Aramda"nın çekimlerine bu hafta başlıyor.