Demet Özdemir'in yeni dizisine flaş isimler
Aşk Taktikleri sinema filmiyle son günlerde çok konuşulan Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in yeni projesi "Dünya'yla Benim Aramda"nın kadrosunda birbirinden ünlü isimler katıldı.
Hem iş, hem de özel hayat anlamında mutlu bir dönem yaşayan Demet Özdemir bir süredir yeni dizisi için prova yapıyordu. Sıkı bir spor ve diyetle formunu koruyan Özdemir, yeni projesi "Dünya'yla Benim Aramda"nın çekimlerine bu hafta başlıyor.
Hem iş, hem de özel hayat anlamında mutlu bir dönem yaşayan Demet Özdemir bir süredir yeni dizisi için prova yapıyordu. Sıkı bir spor ve diyetle formunu koruyan Özdemir, yeni projesi "Dünya'yla Benim Aramda"nın çekimlerine bu hafta başlıyor.
Yönetmenliğini çektiği başarılı dizilerle adından söz ettiren Hülya Gezer'in yapacağı diziyi Dizney Plus'ın anlaşma yaptığı senaristler arasında yer alan Pınar Bulut kaleme alıyor. Dizinin kadrosunda ayrıca Zerrin Tekindor, İbrahim Selim ve Melisa Döngel yer alacak. Döngel, İlkin'in şirketinde çalışan bir genç kıza hayat verecek. Projenin hikâyede daha sonra göreceğimiz diğer erkek oyuncusu Kenan'a hayat verecek oyuncu için de görüşmeler sürüyor.