Demet Şener 3. kez anne olmaya hazırlanıyor

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Demet Şener, Haziran'da ise iki aylık aşkı Cenk Küpeli ile evlenmişti. Kendisinden 8 yaş küçük eşi ve Kutluaydan olan iki çocuğuyla yaşayan 42 yaşındaki Şener, mutlu ailesini genişletmeye karar verdi.