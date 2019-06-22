Demet Şener 9 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile evlendi
Demet Şener, 2,5 aydır birlikte olduğu kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile Cuma akşamı düzenlenen törenle evlendi. Nikah töreninden ilk kareler de ortaya çıktı.
Demet Şener, 2,5 aydır birlikte olduğu kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile Cuma akşamı düzenlenen törenle evlendi.
Kuruçeşme'deki nikaha çiftin aileleri ve yakın dostları katıldı. Demet Şener, Eda Güngör tasarımı bir gelinlik giydi.
Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay’dan olan çocukları İrem ve Ömer ile birlikte nikahta poz verdi.