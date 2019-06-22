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  3. 22 Haziran 2019 09:16

Demet Şener 9 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile evlendi

Demet Şener, 2,5 aydır birlikte olduğu kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile Cuma akşamı düzenlenen törenle evlendi. Nikah töreninden ilk kareler de ortaya çıktı.

Demet Şener 9 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile evlendi

Demet Şener, 2,5 aydır birlikte olduğu kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile Cuma akşamı düzenlenen törenle evlendi.

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Demet Şener 9 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile evlendi

Kuruçeşme'deki nikaha çiftin aileleri ve yakın dostları katıldı. Demet Şener, Eda Güngör tasarımı bir gelinlik giydi.

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Demet Şener 9 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile evlendi

Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay’dan olan çocukları İrem ve Ömer ile birlikte nikahta poz verdi.

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Demet Şener 9 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile evlendi

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