Demet Şener: Bu hallere geleceğimizi düşünmezdim

RAŞİT BAĞZIBAĞLI: Seninle 2012 yılında Miss Turkey jüri üyesiydik, orada tanıştık. Nasıl hayrandım sana, hâlâ da öyleyim. Bu kadar samimi bir insan olduğunu düşünmezdim. Mesafeli duruyordun.

Orada sana ne kadar sıcakkanlı olduğunu söyledim.



DEMET ŞENER: Çok küçük yaşta bu işe başlayınca etrafında koruma kalkanı oluyor. Ailen yanında oluyor ama çoğu şeyle tek başına savaşıyorsun. Karşılaştığmız insanların elektriği çok önemli. Bana pozitif yaklaşana ben de öyle yaklaşıyorum. Hemen herkesle samimi olamıyorum. Seninle çok samimiyiz ama zannetme ki herkesle öyleyim.

R.B.: Türkiye'de insanlar bunun dozunu ayarlayamıyor bence.

D.Ş.: Herkes bir anda canım, aşkım birtanem oluyor. Ama gerçekler öyle olmuyor.





