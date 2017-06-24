Demet Şener: Bu hallere geleceğimizi düşünmezdim
Boşanma süreciyle birlikte hayatında yeni bir sayfa açan Demet Şener ve ünlülerin modacısı Raşit Bağzıbağlı, GÜNAYDIN'ın Ramazan buluşmaları için bir araya geldi. Beş yıldır işte ve özel hayatlarında ayrılmaz bir ikili olan Şener ve Bağzıbağlı, sorularıyla birbirlerini sıkıştırdı. Bağzıbağlı, bir daha evlenmeyi düşünürse Şener'e kendisinin gelinlik dikeceğini söyledi. Şener ise "Güçlü durdum ve yaşadıklarımla şu anki Demet oldum" dedi
Biri Türkiye'nin tescilli güzellerinden Demet Şener, diğeri birçok ünlü ismnin kıyafetlerini tasarlayan modacı Raşit Bağzıbağlı... İkilinin yolları, 2012 yılında jüri üyesi oldukları güzellik yarışmasında kesişmiş. Beş yıldır da birbirlerinden hiç kopmamışlar. Şener, özel kıyafetlerini hep Raşit Bağzıbağlı'ya diktirmiş, iş arkadaşlıkları zamanla dostluğa dönüşmüş.
GÜNAYDIN'ın Ramazan buluşmaları için bir araya gelen ikili, birbirleri için sorular hazırlayıp röportaja çok iyi hazırlanmış. Demet Şener, "Tam bir gazeteci gibi çalıştık, birbirimizi sorularımızla sıkıştıracağız" diyor. İbrahim Kutluay ile boşanma davası devam eden Şener, yaşadıklarıyla ilgili samimi açıklamalar da yaptı. İşte, Şener ile Bağzıbağlı'nın sık sık kahkahalarla kesilen keyifli sohbeti...
RAŞİT BAĞZIBAĞLI: Seninle 2012 yılında Miss Turkey jüri üyesiydik, orada tanıştık. Nasıl hayrandım sana, hâlâ da öyleyim. Bu kadar samimi bir insan olduğunu düşünmezdim. Mesafeli duruyordun.
Orada sana ne kadar sıcakkanlı olduğunu söyledim.
DEMET ŞENER: Çok küçük yaşta bu işe başlayınca etrafında koruma kalkanı oluyor. Ailen yanında oluyor ama çoğu şeyle tek başına savaşıyorsun. Karşılaştığmız insanların elektriği çok önemli. Bana pozitif yaklaşana ben de öyle yaklaşıyorum. Hemen herkesle samimi olamıyorum. Seninle çok samimiyiz ama zannetme ki herkesle öyleyim.
R.B.: Türkiye'de insanlar bunun dozunu ayarlayamıyor bence.
D.Ş.: Herkes bir anda canım, aşkım birtanem oluyor. Ama gerçekler öyle olmuyor.