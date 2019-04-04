Demet Şener: Cenk adam gibi adam
14 yıllık eşi İbrahim Kutluay’dan çekişmeli geçen dava süreci sonunda rekor tazminat alarak boşanan Demet Şener, Radyo Viva’da katıldığı ‘Ağır Masa’ adlı programda yeni hayatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
ÇOK MUTLUYUM
Programa başlarken çok mutlu olduğunu ve hayatında her şeyin yolunda gittiğini belirten Demet Şener, “ İyiyim çok mutluyum. Omuzumdaki ağır yükler gitti. Herkes mutlu olmayı hak ediyor. Bence ben de zor bir süreçten çıktım. Karşımada çok güzel biri çıktı. Böyle güzel bir aşk yaşıyoruz saklamadan, çok yeni ama çok mutluyuz” dedi
DUYGULARIMDAN EMİNİM NİYE SAKLAYAYIM
İlişkisini sosyal medyadan ilan etmesi sorulan Şener, “ Bir şeyden emin olduğunuz sürece saklama ihtiyacı duymuyorsunuz. Ben hayatımın hiçbir döneminde hiçbir şey saklamadım.
Bütün sevdiğim insanları da ben söylemek istedim. Sonuçta bir duygundan eminsiniz o yüzden de saklama ihtiyacı duymadım.
KEŞKE ADAM GİBİ BİTSEYDİ
Boşanma süreciniz çok uzun sürmesi ile ilgili olarakta konuşan Demet Şener,
“ Şöyle söyleyeyim hiçbir zaman her şey sizin elinizde olmuyor. Ben de gönül ister ki bunları duyduktan sonra konuşayım anlaşayım. Hayatıma iki buçuk yıl önce böyle başlayayım."