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  3. 04 Nisan 2019 12:10

Demet Şener: Cenk adam gibi adam

14 yıllık eşi İbrahim Kutluay’dan çekişmeli geçen dava süreci sonunda rekor tazminat alarak boşanan Demet Şener, Radyo Viva’da katıldığı ‘Ağır Masa’ adlı programda yeni hayatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Demet Şener: Cenk adam gibi adam

ÇOK MUTLUYUM

Programa başlarken çok mutlu olduğunu ve hayatında her şeyin yolunda gittiğini belirten Demet Şener, “ İyiyim çok mutluyum. Omuzumdaki ağır yükler gitti. Herkes mutlu olmayı hak ediyor. Bence ben de zor bir süreçten çıktım. Karşımada çok güzel biri çıktı. Böyle güzel bir aşk yaşıyoruz saklamadan, çok yeni ama çok mutluyuz” dedi

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Demet Şener: Cenk adam gibi adam

DUYGULARIMDAN EMİNİM NİYE SAKLAYAYIM

İlişkisini sosyal medyadan ilan etmesi sorulan Şener, “ Bir şeyden emin olduğunuz sürece saklama ihtiyacı duymuyorsunuz. Ben hayatımın hiçbir döneminde hiçbir şey saklamadım.
Bütün sevdiğim insanları da ben söylemek istedim. Sonuçta bir duygundan eminsiniz o yüzden de saklama ihtiyacı duymadım.

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Demet Şener: Cenk adam gibi adam

KEŞKE ADAM GİBİ BİTSEYDİ

Boşanma süreciniz çok uzun sürmesi ile ilgili olarakta konuşan Demet Şener,
“ Şöyle söyleyeyim hiçbir zaman her şey sizin elinizde olmuyor. Ben de gönül ister ki bunları duyduktan sonra konuşayım anlaşayım. Hayatıma iki buçuk yıl önce böyle başlayayım."

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Demet Şener: Cenk adam gibi adam

"Ama kısmet öyle değilmiş. Tabii ki bunun en güzeli iki tanınmış insansınız pırlanta gibi iki tane çocuğunuz varsa bunu adam gibi bitirmektir. Ama dediğim gibi bu benim elimde olan bir şey değildi."

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