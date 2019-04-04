Demet Şener: Cenk adam gibi adam

ÇOK MUTLUYUM



Programa başlarken çok mutlu olduğunu ve hayatında her şeyin yolunda gittiğini belirten Demet Şener, “ İyiyim çok mutluyum. Omuzumdaki ağır yükler gitti. Herkes mutlu olmayı hak ediyor. Bence ben de zor bir süreçten çıktım. Karşımada çok güzel biri çıktı. Böyle güzel bir aşk yaşıyoruz saklamadan, çok yeni ama çok mutluyuz” dedi