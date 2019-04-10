Demet Şener İbrahim kutluay'dan boşandı yeni sevgilisiyle tatile çıkt

Demet Şener boşandıktan sonra bir kez daha magazin dünyasının gündemi oldu. İbrahim Kutluay ile olaylı bir süreç sonrası boşanan Demet Şener, sevgilisi ile tatile çıktı. Demet Şener, tatilden yaptığı paylaşımlar ile sosyal medyanın gündemi oldu.