Demet Şener İbrahim kutluay'dan boşandı yeni sevgilisiyle tatile çıkt
Demet Şener İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra magazin gündemine oturmaya devam ediyor. İbrahim Kutluay ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Demet Şener, sevgilisi Cenk Küpeli ile Kapadokya'ya gitti. Demet Şener tatil için gittiği Kapad
Demet Şener boşandıktan sonra bir kez daha magazin dünyasının gündemi oldu. İbrahim Kutluay ile olaylı bir süreç sonrası boşanan Demet Şener, sevgilisi ile tatile çıktı. Demet Şener, tatilden yaptığı paylaşımlar ile sosyal medyanın gündemi oldu.
Demet Şener Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa "En çok gitmek istediğim yerde" notunu düştü.
Demet Şener'in Kapadokya'dan paylaştığı fotoğraflar çok konuşuldu. Sosyal medyada gündem olan Demet Şener'in ardından ünlü isimlerin aşkları merak konusu oldu.