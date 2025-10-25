Demet Şener ile Tolga Arman'ın evlilik teklifinin ardından biten olaylı aşkı yeniden başladı
1995 Türkiye Güzeli Demet Şener geçen sene evlilik teklifine evet dediği ancak bu teklifin ardından "Birbirimize zarar vermemek adına bitirdik" diyerek sonlandırdığını açıkladığı; iş insanı Tolga Arman'la olan ilişkisine yeniden başladı.
2016 yılında ihanet iddiasıyla dava açan ünlü model Demet Şener, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'dan olaylı bir süreç sonrası Ocak 2018'de boşanmıştı. 3 yıl evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlarında iki evladı olan Şener, 2019'da evlendiği Cenk Küpeli'den 2021'de ayrılmıştı.
Özel hayatıyla da sık sık gündemde olan Demet Şener'in aradığı mutluluğu bulduktan sonra yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman ile evleneceği iddia edilmişti.
Hatırlanacağı gibi geçen sene sevgilisi Tolga Arman'dan evlilik teklifi aldığını sosyal medyadan ilan eden Demet Şener "Dün gece birtakım kutlamalar yapıldı tabii ki" paylaşımını yapmıştı.
Ancak Demet Şener - Tolga Arman çiftinin evlilik hazırlıkları evlilik teklifinden sonra apar topar sona ermişti.