Demet Şener ile Tolga Arman'ın evlilik teklifinin ardından biten olaylı aşkı yeniden başladı

2016 yılında ihanet iddiasıyla dava açan ünlü model Demet Şener, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'dan olaylı bir süreç sonrası Ocak 2018'de boşanmıştı. 3 yıl evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlarında iki evladı olan Şener, 2019'da evlendiği Cenk Küpeli'den 2021'de ayrılmıştı.