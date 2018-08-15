Demet Şener, adeta yıllara meydan okuyor
1995 senesinde 'Türkiye Güzeli' seçilerek kraliçe olan Demet Şener, İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra kendini spora adadı. Şener sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafıyla beğeni topladı.
Hesabından ağırlıklı olarak yoga yaptığı sırada çekilmiş görüntülerini ve çocuklarıyla birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair fotoğrafları paylaşan eski Türkiye güzeli Demet Şener, bir dergi için objektif karşısına geçti. Dergi çekimleri sırasında objektiflere verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Demet Şener, kusursuz fiziği ve güzelliğiyle adeta ‘Yıllara meydan okuyor’ dedirtti.
Teve2’de yayına başlayan sevilen magazin programı 2. Sayfa’ya konuk olan Şener, bilinmeyenleri ve ayrılık sürecini anlatmıştı. İşte ünlü ismin açıklamalarından satırbaşları…
- Bir gecelik kaçamak da benim için aldatmadır, ilişki de. Güven bittiğinde her şey biter.
- Söz konusu aldatmaysa kestirip tabi ki atardım. Yeni hayatıma alıştım güzel gidiyor, bekarlık güzelmiş.