Demi Rose'ın verdiği poza beğeni yağdı
Instagram pozlarıyla ünlü olan Demi Rose'ın ''Rahat Kraliçe'' notunu düşerek sosyal medya hesabından yapığı paylaşıma beğeni yağdı.
Instagram pozlarıyla ünlü olan ve kıvrımlarını kullanarak verdiği pozlarla gündem olan Demi Rose yine yaptı yapacağını!
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Instagram sayesinde kendinden sıkça söz ettiren genç model Demi Rose paylaşımlarına devam ediyor.
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Son olarak fans hesabı açan Rose Instagram'daki hayranlarını da unutmuyor.
Minicik bir hırkayı sütyensiz giyen Demi Rose paylaşımına ise "Rahat kraliçe" notunu düştü.
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Demi Rose, ünlü bir markanın yeni koleksiyonunun reklamını yapmak için soyunma odasında pozlar verdi.
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