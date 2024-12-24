Deniz Çakır'dan yıllar sonra gelen Yaprak Dökümü itirafı: ''O sahnede kendimi kaybettim''
Bir dönem televizyon ekranlarına damgasını vuran Yaprak Dökümü adlı dizide hayat verdiği Ferhunde karakteriyle evlerimize konuk olan güzel oyuncu Deniz Çakır diziyle ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu.
Güzel oyuncu Deniz Çakır, 2006-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Yaprak Dökümü dizisinde canladırdığı 'Ferhunde' karakteriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Deniz Çakır, Kafa TV’nin YouTube kanalına konuk olduğu programda, Ferhunde karakterini yeniden canlandırmak için bazı sahneleri izlediğini söyledi.
Çakır, “Ferhunde, hikayesiyle çok sahiciydi. Zaafları ve hırslarıyla ‘kötü kadın’ tabirinin ötesinde çok renkli bir karakterdi. Oynaması da bir o kadar zevkliydi,” ifadelerini kullandı.
Ferhunde’nin ilişkileri ve duyguları üzerine de konuşan Çakır, “Şevket’i gerçekten seviyordu. Ama konağı gördüğünde içinde uyuyan şeytanlar uyandı. Yine de Şevket’i diğer adamlardan daha çok sevdiği kesin,” diyerek karakterin iç dünyasına dair önemli detaylar paylaştı.