Deniz Seki kral dairesinde kayboldu
Pop müziğinin ünlü ismi Deniz Seki, Çeşme'deki programlarının ardından Yalova'daki Terma City Otel'de sahneye çıktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle sahne alan Seki, sınırlı sayıda olan yaklaşık 500 kişi önünde sahne aldı.
Pop müziğinin ünlü ismi Deniz Seki, Çeşme'deki programlarının ardından Yalova'daki Terma City Otel'de sahneye çıktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle sahne alan Seki, sınırlı sayıda olan yaklaşık 500 kişi önünde sahne aldı.
Yalova'da hayranlarıyla buluşan deniz Seki, 'İyisin tabi, Suya hapsettim, Masal' gibi eserlerini seslendirerek başladığı konbserinde hayranlarına müzik şöleni sundu. Ünlü sanatçılar Niran Ünsal ve Metin Özülkü de konseri izleyen konuklar arasında yer aldı.
Gecenin ilerleyen saatlerinde Niran Ünsal ve Metin Özülkü de sahneye çıkarak Deniz Seki ile birlikte düet yaptı. Üç sanatçının düeti, salonu dolduran konuklar tarafından uzun süre alkışlandı.