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  3. 07 Eylül 2020 23:31

Deniz Seki kral dairesinde kayboldu

Pop müziğinin ünlü ismi Deniz Seki, Çeşme'deki programlarının ardından Yalova'daki Terma City Otel'de sahneye çıktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle sahne alan Seki, sınırlı sayıda olan yaklaşık 500 kişi önünde sahne aldı.

Deniz Seki kral dairesinde kayboldu

Pop müziğinin ünlü ismi Deniz Seki, Çeşme'deki programlarının ardından Yalova'daki Terma City Otel'de sahneye çıktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle sahne alan Seki, sınırlı sayıda olan yaklaşık 500 kişi önünde sahne aldı.

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Deniz Seki kral dairesinde kayboldu

Yalova'da hayranlarıyla buluşan deniz Seki, 'İyisin tabi, Suya hapsettim, Masal' gibi eserlerini seslendirerek başladığı konbserinde hayranlarına müzik şöleni sundu. Ünlü sanatçılar Niran Ünsal ve Metin Özülkü de konseri izleyen konuklar arasında yer aldı.

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Deniz Seki kral dairesinde kayboldu

Gecenin ilerleyen saatlerinde Niran Ünsal ve Metin Özülkü de sahneye çıkarak Deniz Seki ile birlikte düet yaptı. Üç sanatçının düeti, salonu dolduran konuklar tarafından uzun süre alkışlandı.

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Deniz Seki kral dairesinde kayboldu

'KRAL DAİRESİNDE KAYBOLDUM' Terma City Otel'de gecelik fiyatı 15 bin dolar olan kral dairesinde konaklayan Deniz Seki, karşılaştığı konfor nedeniyle konaklama süresini 1 gün daha uzattı.

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