Deniz Seki Photoshop’u abartınca alay konusu oldu
51 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki, sosyal medyadan ayna karşısında paylaştığı pozda photoshopu abartınca alay konusu oldu.
Deniz Seki, son dönemde verdiği kilolarla gündeme bomba gibi düştü.
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İddialı pozlarıyla adından söz ettiren Seki, paylaştığı fotoğrafla yine sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Şarkıcı Deniz Seki, mart ayında ayrıldığı iş insanı sevgilisi İrfan Özçelik ile altı ay önce barışarak yeniden gündeme geldi.
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Seki, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle nikah masasına oturamadıklarını dile getirdi.
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