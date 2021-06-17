Deniz Seki photoshop'u abartınca olanlar oldu: İşte ünlülerin photoshop kazaları
Geçtiğimiz hafta paylaştığı fotoğraf için 'geniş açı' açıklaması yapan Deniz Seki, bu kez photoshop'u abarttı. İşte ünlülerin photoshop oyunları...
Deniz Seki, tatil sezonunu açtı... Mavi tura çıktı! Çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
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Deniz Seki, son paylaşımında photoshop'u bir hayli abarttı. Yanlış uygulama ile bacağını yamultan Seki, gelebilecek kötü mesajlara karşı önlem aldı. Ünlü şarkıcı diğer fotoğraflarının aksine bu paylaşımını yorumlara kapattı.
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Deniz Seki, geçtiğimiz hafta paylaştığı 'uzun' bacaklı fotoğrafları için "Şimdi “photoshop'la bacaklarını niye uzattın?” diyenler gelmeden hemen yazalım, sakin olun arkadaşlar sadece geniş açı çekimi... Filtreye gerek yok ." demişti.
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İşte ünlülerin dikkatli gözlerden kaçmayan photoshop oyunları...
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