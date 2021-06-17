Deniz Seki photoshop'u abartınca olanlar oldu: İşte ünlülerin photoshop kazaları

Deniz Seki, son paylaşımında photoshop'u bir hayli abarttı. Yanlış uygulama ile bacağını yamultan Seki, gelebilecek kötü mesajlara karşı önlem aldı. Ünlü şarkıcı diğer fotoğraflarının aksine bu paylaşımını yorumlara kapattı.