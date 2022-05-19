Deniz Seki tatil sezonunu açtı
Tatil sezonunu açan Deniz Seki "Akşam güneşi kime vuruyordu" notu ile kırmızı mayolu karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Sık sık abartılı filtre ve photoshoplu paylaşımları olduğu yönünde eleştirilen Deniz Seki, geçtiğimiz pazar yine çok konuşulmuştu. 51 yaşındaki Deniz Seki'nin sere serpe uzandığı pozları sosyal medyayı sallamıştı.
1 / 6
Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor.
2 / 6
Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara son olarak bir yenisini ekledi. Deniz Seki tatil sezonunu hızlı açtı.
3 / 6
Deniz Seki tatil sezonunu hızlı açtı. Yine yüzüne filtre uygulamayı ihmal etmeyen Deniz Seki'nin mayolu pozları...
4 / 6