Deniz Seki'nin boynundaki detay gözlerden kaçmadı
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, uzun süredir verdiği kilolarla magazin gündeminden hiç düşmüyor. İrfan Özçelik'ten ayrıldıktan sonra değişimiyle dikkat çeken Deniz Seki, 2 buçuk ayda 25 kilo vermişti. Hızla kilo vermeye devam eden şarkıcı "Hercai" modasına uydu.
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, uzun süredir verdiği kilolarla magazin gündeminden hiç düşmüyor. İrfan Özçelik'ten ayrıldıktan sonra değişimiyle dikkat çeken Deniz Seki, 2 buçuk ayda 25 kilo vermişti.
Hızla kilo vermeye devam eden şarkıcı "Hercai" modasına uydu. Önceki gün evinden fotoğrafını paylaşan Seki'nin boynundaki kolye, sevilen dizinin hayranlarının gözünden kaçmadı.
Ünlü şarkıcının kolyesi, dizide 'Reyyan' karakterine hayat veren Ebru Şahin ile özdeşleşen Süryani nazar boncuğu kolyesi başka bir isimle ise Reyyan kolyesiydi.