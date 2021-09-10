Deniz Seki’nin son hali olay oldu
Yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bırakan, adeta küllerinden doğan Deniz Seki değişimiyle büyük beğeni topluyor.
Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Deniz Seki, 36 bedene kadar düştü.
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Yaz aylarında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı, photoshop hatalarıyla alay konusu oldu.
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Instagram hesabından yeni bir karesini paylaşan Seki, photoshop'u abartarak yine sosyal medyanın diline düştü.
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mesajıyla çektiği bir selfie'sini paylaşan 50 yaşındaki Seki'ye, takipçilerinden adeta yorum yağdı.
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