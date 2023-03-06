Deprem bölgesinde çocuklara destek vermişti: Aleyna Tilki'den duygulandıran mesaj
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası enkaz altında kalanları sosyal medya hesaplarından paylaşarak yardım çağrısında bulunan Aleyna Tilki, yeni paylaşımıyla dikkat çekti.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşayan Hatay, 20 Şubat akşamı da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Hatay'daki depremler, birçok çevre ili de şiddetli bir şekilde etkiledi. Toplam 11 ilde yıkıma yol açan felaketler sonrası sanat camiası tek yürek oldu. Bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlüler, 6 Şubat'tan bu yana pek çok paylaşım yaptı. Bu isimlerden biri de genç şarkıcı Aleyna Tilki oldu.
'UZUN UZUN SARILDIK'
Tilki, meslektaşı Sefo ile birlikte Hatay’da çadırları gezerek, çocuklara moral vermişti. Miniklerle mendil kapmaca gibi oyunlar oynayan müzisyenler, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirmişti. Bir kız çocuğuna sarıldığı anı Instagram’dan paylaşan Tilki, “Asla kopamadık. Uzun uzun sarıldık. İkimize de ilaç oldu. Hepimiz için sevgi en büyük şifa” demişti. Şarkıcı, AHBAP Derneği’nin deprem bölgelerine kurduğu oyuncak ve oyun alanı projesine destek vermeye devam edeceğini de açıklamıştı. Maddi desteğin yanı sıra deprem bölgesine giderken çocuklar için yüzlerce oyuncak götüren şarkıcı, sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunmuş ve minikler için oyuncak isteyerek, takipçilerine seslenmişti.
'ARTIK BİR AYAĞIM HATAY'DA'
Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülenen Aleyna Tilki, “Artık bir ayağım Hatay’da. Sık sık gidip, geliyorum. Oradaki çocuklarla aramda çok güzel ve özel bir bağ oluştu. Bu zor zamanlarında yanlarında olmak ve onlarla güzel vakit geçirmek tüm çocuklar için iyi oluyor” açıklamasını yapmıştı.
'BUGÜN TEKRAR GİDİYORUM'
22 yaşındaki ünlü isim, geçtiğimiz günlerde ise Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla tekrar Hatay'a ve ardından da Adıyaman'a gideceğini duyurmuştu. Depremzede çocuklarla çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Tilki; gönderisine şu mesajı yazmıştı: