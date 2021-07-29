Deren Talu bikinili pozlarıyla yine büyüledi
Defne Samyeli'nin güzelliği ile dikkat çeken 24 yaşındaki kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından yeni tatil pozlarını paylaştı.
Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, yaklaşık bir senedir aşk yaşadığı sevgilisi Baran Tınaz ile birlikte bir süredir Çeşme'de tatil yapıyordu.
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Sık sık takipçilerine tatilden pozlarını paylaşan Talu, bir yenisini daha ekledi. Talu, pembe bikinisiyle boy gösterdi. Deren Talu'nun paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.
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ANNE-KIZIN POZLARI ÇOK KONUŞULDU
Şimdilerde şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli ve kızı Deren Talu, Instagram'da yaptıkları tatil paylaşımlarla adeta birbirlerine meydan okuyor.
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Defne Samyeli, tatil sezonunu Antalya'da açtı. Kızları Deren ve Derin Talu ile denize girip güneşlenen ünlü sunucu, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla yine çok konuşuldu.
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