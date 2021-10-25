Derin Talu iddialı pozları ile yine nefes kesti
Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen Derin Talu, verdiği pozlar ile gündemden düşmüyor.
Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor.
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Özellikle geçtiğimiz günlerde 18 yaşına basan Defne Samyeli'nin küçük kız Derin Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Derin Talu, bir marka için kamera karşısına geçti. Kırmızılar içinde iddialı pozlar veren Derin Talu'nun pozları ise takipçilerini pek tatmin etmedi.
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Kırmızı tavşan maskesi de olan Talu'ya takipçileri "İlk fotoda iki kaş arasında kıl var. Bir saattir ekrandan temizlemeye çalışıyorum. Rezilliğe bak", "Olmamış", "Çirkin" gibi yorumlarda bulundu.
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