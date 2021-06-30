Derin Talu sonunda liseden mezun oldu: Beline kadar yırtmacı olay oldu

DEFNE SAMYELİ’NİN KIZLARI

1995 yılında mimar Eren Talu ile nikah masasına oturan eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli, 2011'de boşanmıştı. Çiftin 24 yaşında Deren Talu ve 17 yaşında Derin Talu adında iki kızı var.