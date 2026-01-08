Derin Talu sosyal medyanın kadın fenomenlerini hedef aldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında uyuşturucu testi veren Derin Talu sosyal medyanın kadın fenomenlerine savaş açtı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Ekim'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınıp kan tahlili verdikten sonra ifade veren ve serbest bırakılan Derin Talu'nun sosyal medyaya dönüşü çok sert oldu.
Geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi ve kan örneği alınan Talu, kolundaki 885 bin TL'lik bileklikle gündem olmuştu.
Sosyal medyada bir magazin hesabının Derin Talu'nun bilekliğini sahte olduğunu iddia etmesine kızan Derin Talu iddialara "Fake? Modelini hiç mi görmedin aşko?” “Fake’lerin yanında diğerlerinin ucuzluğu göze batar. Benim bilekliği pahalı bulup çakmasını alacağım bir dünyada yaşadığımızı düşünmen komikmiş." yanıtını vermişti.
Bir süre önce de çok kilo aldığı için rahatsız olduğunu bu yüzden spora başladığını açıklayan Derin Talu son olarak da sosyal medyanın kadın fenomenlerini hedef aldı.