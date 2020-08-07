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  3. 07 Ağustos 2020 09:15

Derin Talu'dan olay paylaşım!

Defne Samyeli'nin en küçük kızı Derin Talu, yine bir sosyal medya paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Derin Talu'dan olay paylaşım!

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun 16 yaşındaki kızları Derin Talu, son zamanlarda sürekli olarak sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. En son mayokinisi nedeniyle konuşulan Derin, bu kez kolyesinin hac olması nedeniyle eleştirildi.  

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Derin Talu'dan olay paylaşım!

Sosyal medya paylaşımlarıyla ses getiren Derin Talu, haç kolyesiyle çekilen fotoğrafını sosyal medyadan yayınlayınca eleştiri yağmuruna maruz kaldı. 

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Derin Talu'dan olay paylaşım!

Siyah bir büstiyer ve eşofman altıyla poz veren Derin Talu, fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Kolye seçimiyle eleştiri oklarının hedefi oldu. 

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Derin Talu'dan olay paylaşım!

Derin Talu'nun fotoğrafına ''Nasıl 16 yaşında bu kız?'' ve ''Hristiyan mısın?'' gibi sorular yöneltildi. 

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