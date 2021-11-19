Derin yırtmacıyla şov yapan İrem Derici: ''Kendime halleniyorum''
Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İrem Derici'nin kendi fotoğrafına yaptığı "Kendime halleniyorum" yorumu ise görenleri şaşırttı.
Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çeken İrem Derici, sahne performansıyla ise hem kulaklara hem de göze hitap ediyor. Sahnede her zaman şık olan ve dans şovuyla dudak uçuklatan Derici, son konserinde de yürekleri hoplattı.
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Derin yırtmacı ile kelimenin tam anlamıyla sahnenin tozunu attıran güzel şarkıcı, sosyal medyadaki paylaşımlarına verdiği cevapla hayranlarını şaşırtmayı başardı.
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Güzel şarkıcı kendi fotoğrafına yaptığı ""Kendime halleniyorumdur" yorumuyla yine gündem olmayı başardı.
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İrem Derici, önceki akşam Ankara'da sahne aldı. Derin göğüs ve yırtmaç dekolteli kostümüyle dikkat çeken İrem Derici sahnede esprili açıklamalara imza attı.
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