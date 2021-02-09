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  3. 09 Şubat 2021 15:10

Derya Şensoy ve Kerem Kanık ayrılığı kısa sürdü

Derya Baykal, kendisi gibi oyuncu olan kızı Derya Şensoy'un 31'inci yaşını evde pasta keserek kutladı.

Derya Şensoy ve Kerem Kanık ayrılığı kısa sürdü

Derya Baykal, kendisi gibi oyuncu olan kızı Derya Şensoy'un 31'inci yaşını evde pasta keserek kutladı.

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Derya Şensoy ve Kerem Kanık ayrılığı kısa sürdü

Baykal, Instagram'da "anne ve kızları" etiketiyle paylaştığı fotoğrafın altına şöyle yazdı: "Çok mutlu şahane yaşların olsun canım kızım."

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Derya Şensoy ve Kerem Kanık ayrılığı kısa sürdü

"İYİ Kİ DOĞDUN SARI KAFAM"
Müjgan Ferhan Şensoy da kardeşinin çocukluk fotoğraflarını "İyi ki doğdun sarı kafam, seni çok ama çok seviyorum" mesajıyla yayınladı.

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Derya Şensoy ve Kerem Kanık ayrılığı kısa sürdü

BOL KAHKAHALI YAŞLAR
Derya Şensoy ise pastasının mumlarını üflerken tuttuğu dileklerden bahsetti: "Bir yaş daha aldım. Sevdiklerimle olabilmemin, kendimin ve hayatın kıymetini bilmemin gülümsemesi yüzümde. Uzunca dilekler tuttum pastamı üflerken. Önce kendim için tabii, sonra da sevdiklerimle yan yana, bol kahkahalı, sağlıklı, huzurlu yaşlar, yıllar geçirmek için."

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