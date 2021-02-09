Derya Şensoy ve Kerem Kanık ayrılığı kısa sürdü

BOL KAHKAHALI YAŞLAR

Derya Şensoy ise pastasının mumlarını üflerken tuttuğu dileklerden bahsetti: "Bir yaş daha aldım. Sevdiklerimle olabilmemin, kendimin ve hayatın kıymetini bilmemin gülümsemesi yüzümde. Uzunca dilekler tuttum pastamı üflerken. Önce kendim için tabii, sonra da sevdiklerimle yan yana, bol kahkahalı, sağlıklı, huzurlu yaşlar, yıllar geçirmek için."