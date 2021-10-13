Derya Tuna'ya şok suçlama: ''Ölümle tehdit etti''
Derya Tuna’nın yüksek sesle müzik dinleyen yeğenini uyaran komşusunu tehdit ettiği öne sürüldü. Tuna’nın komşusuna, ''Kapıda adamlarım, kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor'' dediği iddia edildi.
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, oturduğu sitedeki komşuyla kavga etti. Tuna'nın, 'Kapıda adamlar aileni öldürmek için bekliyor' diyerek komşusunu darp etmeye çalıştığı iddia edildi. Komşusunun şikayeti üzerine karakolda ifade veren Tuna, "Sadece konuştuk" dedi.
Günaydın’da yer alan iddiaya göre, 28 Eylül günü sitedeki yan komşusu Sarıyer'de ikamet eden Derya Tuna'nın yeğeninin yüksek sesle müzik dinlemesinden rahatsız oldu. Komşu Zübeyde Şen'in eşi de gecenin ilerleyen saatlerinde Tuna'nın yeğenini ve arkadaşlarını uyardı.
Bir süre sonra başka bir komşu Şen Ailesi'ne giderek Derya Tuna'nın beklediğini söyledi. Bunun üzerine aile, Tuna'nın evine gitti. Yine iddiaya göre Tuna, "Siz benim yeğenime hiçbir şey söyleyemezsiniz. Kapıda adamlarım kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor. Çok kötü adamlara çattınız" diyerek Zübeyde Şen'in üzerine yürüdü.
KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Bunun üzerine korkarak Derya Tuna'nın evinden ayrılan Zübeyde Şen, polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Şen'in şikayeti üzerine karakola götürülen Derya Tuna'nın ifadesi alındı.