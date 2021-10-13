Derya Tuna'ya şok suçlama: ''Ölümle tehdit etti''

Bir süre sonra başka bir komşu Şen Ailesi'ne giderek Derya Tuna'nın beklediğini söyledi. Bunun üzerine aile, Tuna'nın evine gitti. Yine iddiaya göre Tuna, "Siz benim yeğenime hiçbir şey söyleyemezsiniz. Kapıda adamlarım kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor. Çok kötü adamlara çattınız" diyerek Zübeyde Şen'in üzerine yürüdü.