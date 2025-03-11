Derya Uluğ sevgilisi Asil Gök ile aşka geldi
Hem sesiyle, hem güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran başarılı şarkıcı Derya Uluğ, uzun süredir birlikteliğini sürdürdüğü sevgilisi Asil Gök ile aşk dolu paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Güzel şarkıcı Derya Uluğ kusursuza yakın fiziği ve tercih ettiği cesur sahne kıyafetleriyle gündemden düşmüyor.
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Güçlü sesi ve şarkılarıyla Türk pop müziğinde adını "unutulmazlar" arasına yazdıran güzel Derya Uluğ bu sefer de sevgilisiyle olan paylaşımlarıyla gündemde.
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Şarkılarıyla dillerden düşmeyen ünlü isim romantik pozlar peş peşe geldi.
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Derya Uluğ'un paylaşımları da dikkat çekiyor.
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