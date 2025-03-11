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  4. Derya Uluğ sevgilisi Asil Gök ile aşka geldi

Derya Uluğ sevgilisi Asil Gök ile aşka geldi

Hem sesiyle, hem güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran başarılı şarkıcı Derya Uluğ, uzun süredir birlikteliğini sürdürdüğü sevgilisi Asil Gök ile aşk dolu paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Derya Uluğ sevgilisi Asil Gök ile aşka geldi - Resim: 1

Güzel şarkıcı Derya Uluğ kusursuza yakın fiziği ve tercih ettiği cesur sahne kıyafetleriyle gündemden düşmüyor.

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Derya Uluğ sevgilisi Asil Gök ile aşka geldi - Resim: 2

Güçlü sesi ve şarkılarıyla Türk pop müziğinde adını "unutulmazlar" arasına yazdıran güzel Derya Uluğ bu sefer de sevgilisiyle olan paylaşımlarıyla gündemde.

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Derya Uluğ sevgilisi Asil Gök ile aşka geldi - Resim: 3

Şarkılarıyla dillerden düşmeyen ünlü isim romantik pozlar peş peşe geldi.

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Derya Uluğ sevgilisi Asil Gök ile aşka geldi - Resim: 4

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Derya Uluğ'un paylaşımları da dikkat çekiyor.

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