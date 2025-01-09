Devrim Özkan ''mini'' şovuyla olay oldu

Son olarak katıldığı programda "Hayatında ne kadar çok seversen sev, o kişinin veya ilişkinin senin hayallerinden vazgeçmene neden olmasına izin verme. Sevgini gösterebilirsin, ama o sınırı aşmasına fırsat verme." ifadelerini kullanan isim, sosyal medya hesabından yayınladığı iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.