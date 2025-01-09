Devrim Özkan ''mini'' şovuyla olay oldu
Ekranların güzel oyuncularından Devrim Özkan sosyal medyadan yaptığı "minili" paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Ekranların en beğenilen isimlerimden güzel oyuncu Devrim Özkan sosyal medyadaki mini etekli şovu ile tüm bakışları üzerine çekti.
Son günlerde Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira arasındaki ayrılık haberleri ile gündemde olan Devrim Özkan Torreira ile fotoğraflarını Instagram'dan kaldırmıştı.
26 yaşındaki Devrim Özkan, yaz aylarında çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Özkan, mini kahverengi elbisesiyle verdiği pozlara "Galeride kalmasın. Yaz geri gelsin" notunu düştü.
Son olarak katıldığı programda "Hayatında ne kadar çok seversen sev, o kişinin veya ilişkinin senin hayallerinden vazgeçmene neden olmasına izin verme. Sevgini gösterebilirsin, ama o sınırı aşmasına fırsat verme." ifadelerini kullanan isim, sosyal medya hesabından yayınladığı iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.