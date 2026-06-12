Devrim Özkan ve Mehmet Günsür Aşk Tesadüfleri Sever 3 ile geliyor!
Yeraltı dizisinin başarılı oyuncusu Devrim Özkan, sezon finalinin ardından 'Aşk Tesadüfleri Sever 3' filmi için Mehmet Günsür ile başrol anlaşması sağladı. Ömer Faruk Sorak'ın yöneteceği filmde 'Mavi' karakterine hayat verecek olan Özkan, organ bağışı temalı duygu yüklü bir senaryoyla izleyici karşısına çıkacak.
Uraz Kaygılaroğlu ve Deniz Can Aktaş ile başrollerini paylaştığı 'Yeraltı' dizisinde canlandırdığı 'Ceylan' karakteriyle büyük beğeni toplayan Devrim Özkan, kariyerindeki yükselişini hız kesmeden sürdürüyor.
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Dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte yapımcılardan yoğun ilgi gören başarılı oyuncunun yeni projesi netleşti.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre, 2011 yılında vizyona giren ve Türk sinemasında iz bırakan 'Aşk Tesadüfleri Sever' serisinin üçüncü devam halkası için hazırlıklar başladı.
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Filmin başrollerini yetenekli oyuncu Devrim Özkan ve tecrübeli aktör Mehmet Günsür paylaşacak. Kadroda ayrıca Ayda Aksel ve Serkan Altunorak gibi usta isimler de yer alıyor.
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