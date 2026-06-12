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  4. Devrim Özkan ve Mehmet Günsür Aşk Tesadüfleri Sever 3 ile geliyor!

Devrim Özkan ve Mehmet Günsür Aşk Tesadüfleri Sever 3 ile geliyor!

Yeraltı dizisinin başarılı oyuncusu Devrim Özkan, sezon finalinin ardından 'Aşk Tesadüfleri Sever 3' filmi için Mehmet Günsür ile başrol anlaşması sağladı. Ömer Faruk Sorak'ın yöneteceği filmde 'Mavi' karakterine hayat verecek olan Özkan, organ bağışı temalı duygu yüklü bir senaryoyla izleyici karşısına çıkacak.

Devrim Özkan ve Mehmet Günsür Aşk Tesadüfleri Sever 3 ile geliyor! - Resim: 1

Uraz Kaygılaroğlu ve Deniz Can Aktaş ile başrollerini paylaştığı 'Yeraltı' dizisinde canlandırdığı 'Ceylan' karakteriyle büyük beğeni toplayan Devrim Özkan, kariyerindeki yükselişini hız kesmeden sürdürüyor. 

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Devrim Özkan ve Mehmet Günsür Aşk Tesadüfleri Sever 3 ile geliyor! - Resim: 2

Dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte yapımcılardan yoğun ilgi gören başarılı oyuncunun yeni projesi netleşti. 

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Devrim Özkan ve Mehmet Günsür Aşk Tesadüfleri Sever 3 ile geliyor! - Resim: 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre, 2011 yılında vizyona giren ve Türk sinemasında iz bırakan 'Aşk Tesadüfleri Sever' serisinin üçüncü devam halkası için hazırlıklar başladı.

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Devrim Özkan ve Mehmet Günsür Aşk Tesadüfleri Sever 3 ile geliyor! - Resim: 4

Filmin başrollerini yetenekli oyuncu Devrim Özkan ve tecrübeli aktör Mehmet Günsür paylaşacak. Kadroda ayrıca Ayda Aksel ve Serkan Altunorak gibi usta isimler de yer alıyor.

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