Devrim Özkan'a son dakika şoku: Kadrodan çıkarıldı
Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Deha adlı dizinin kadrosunda sürpriz bir değişiklik oldu. Dizide Aras Bulut İynemli'nin partneri olacağı duyurulan Devrim Özkan son anda kadrodan çıkarıldı.
Show TV ekranlarında yayınlanacak Deha isimli dizide başrol oynayacak olan Aras Bulut İynemli'nin partneri son anda değişti.
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Ay Yapım'ın Show TV için çekilecek olan Deha dizisinin bugünlerde sete çıkması planlanırken dizinin başrolü Devrim Özkan ile son anda yollar ayrıldı.
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Umut Aral'ın yönettiği dizide bir matematik dehası olan Devran'a hayat verecek Aras Bulut İynemli'nin partneri Esme rolüne Devrim Özkan'ın oynaması kararlaştırılmıştı.
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Ancak son anda rolün yeni sahibi Ahsen Eroğlu oldu.
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