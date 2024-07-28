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  4. Devrim Özkan'a son dakika şoku: Kadrodan çıkarıldı

Devrim Özkan'a son dakika şoku: Kadrodan çıkarıldı

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Deha adlı dizinin kadrosunda sürpriz bir değişiklik oldu. Dizide Aras Bulut İynemli'nin partneri olacağı duyurulan Devrim Özkan son anda kadrodan çıkarıldı. 

Devrim Özkan'a son dakika şoku: Kadrodan çıkarıldı - Resim: 1

Show TV ekranlarında yayınlanacak Deha isimli dizide başrol oynayacak olan Aras Bulut İynemli'nin partneri son anda değişti. 

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Devrim Özkan'a son dakika şoku: Kadrodan çıkarıldı - Resim: 2

Ay Yapım'ın Show TV için çekilecek olan Deha dizisinin bugünlerde sete çıkması planlanırken dizinin başrolü Devrim Özkan ile son anda yollar ayrıldı.

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Devrim Özkan'a son dakika şoku: Kadrodan çıkarıldı - Resim: 3

Umut Aral'ın yönettiği dizide bir matematik dehası olan Devran'a hayat verecek Aras Bulut İynemli'nin partneri Esme rolüne Devrim Özkan'ın oynaması kararlaştırılmıştı.

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Devrim Özkan'a son dakika şoku: Kadrodan çıkarıldı - Resim: 4

Ancak son anda rolün yeni sahibi Ahsen Eroğlu oldu.

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