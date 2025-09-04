Devrim Özkan'ın doğumgünü kutlamasında sürpriz isim
Ünlü oyuncu Devrim Özkan, 27'nci doğum gününü arkadaşlarıyla kutlarken sosyal medyada yayınladığı fotoğraftaki sürpriz isim dikkat çekti.
'Rüya', 'Vatanım Sensin', 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', 'Çift Kişilik Oda' gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu Devrim Özkan, aşk hayatı ve kariyerinin yanında son dönemde sağlık sorunlarıyla da gündemdeydi.
Ekranların güzel oyuncusu Devrim Özkan yaz tatiline bu yıl ikinci kez "ameliyat" molası vermek zorunda kalmıştı.
Zor günleri geride bırakan güzel oyuncu arkadaşlarıyla birlikte 27'nci yaş gününü kutladı.
Arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan güzel oyuncu, peş peşe fotoğraf paylaşıp 'Tatlı 27' notunu düştü.
