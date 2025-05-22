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Didem Arslan Yılmaz, ölüdürülen 15 yaşındaki Şükür'ün babasını stüdyodan kovdu

Ekranların gündüz kuşağını korku filmine çeviren programlarından Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de 15 yaşındaki Şükür'ün öldürülmesi üzerine tartışmalar yaklaşık 2 yıla yakın süredir devam ederken Didem Arslan Yılmaz Şükür'ün babasını canlı yayında stüdyodan kovdu...

Didem Arslan Yılmaz, ölüdürülen 15 yaşındaki Şükür'ün babasını stüdyodan kovdu - Resim: 1

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında yaklaşık 2 yıldır süren 15 yaşındaki Şükür'ün öldürülmesiyle ilgili konuda stüdyo bir kez daha karıştı.

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Didem Arslan Yılmaz, ölüdürülen 15 yaşındaki Şükür'ün babasını stüdyodan kovdu - Resim: 2

15 yaşındaki Şükür cinayetiyle ilgili baba Mustafa E. uzun bir aradan sonra yeniden canlı yayına katıldı.

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Didem Arslan Yılmaz, ölüdürülen 15 yaşındaki Şükür'ün babasını stüdyodan kovdu - Resim: 3

Baba Mustafa E.'nin yayına tekrar katılmasının ardından stüdyoda gergin anlar yaşandı.

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Didem Arslan Yılmaz, ölüdürülen 15 yaşındaki Şükür'ün babasını stüdyodan kovdu - Resim: 4

Didem Arslan Yılmaz'ın sorularına sinirlenen baba Mustafa E. ünlü sunucu Yılmaz'a "sana ne" diyerek tepki gösterdi.

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