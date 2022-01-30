Didem Soydan da derin yırtmaç modasına uydu
Son dönemde oyuncu sevgilisi Burak Deniz ile yaşadığı ilişkiyi sonlandırmasıyla gündeme gelen model Didem Soydan, bir klip çekimi için kameraların karşısına geçti.
Oyuncu sevgilisi Burak Deniz ile geçtiğimiz aylarda ayrılan ünlü manken Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
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Paylaşımları kadar zaman zaman yaptığı çıkışlarla da gündeme gelen Didem Soydan, bir klip çekimi için kameraların karşısına geçti.
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Klipte derin yırtmaçlı bir kıyafet giyen güzel model, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Soydan, kasığına kadar olan yırtmacıyla sosyal medyayı salladı.
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DENİZ'E GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI
Önceki haftalarda ise dekolteli siyah elbisesi ile çektirdiği pozlarla gündeme gelen Soydan'ın bu hamlesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından Burak Deniz'e gönderme olarak yorumlanmıştı.
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