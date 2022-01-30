Didem Soydan da derin yırtmaç modasına uydu

DENİZ'E GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

Önceki haftalarda ise dekolteli siyah elbisesi ile çektirdiği pozlarla gündeme gelen Soydan'ın bu hamlesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından Burak Deniz'e gönderme olarak yorumlanmıştı.