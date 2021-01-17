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  3. 17 Ocak 2021 22:55

Didem Soydan o sözleri affetmedi

Ünlü manken Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisinin kendisine sinkaflı sözlerle hakaret ettiğini belirten Soydan, 'Salata tabağı gibi olmuştur' şeklindeki mesajla itibarının zedelendiğini kaydetti.

Didem Soydan o sözleri affetmedi

Ünlü manken Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisinin kendisine sinkaflı sözlerle hakaret ettiğini belirten Soydan, 'Salata tabağı gibi olmuştur' şeklindeki mesajla itibarının zedelendiğini kaydetti.

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Didem Soydan o sözleri affetmedi

Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Ünlü mankene mesaj atan kullanıcının C.A., olduğu tespit edildi.

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Didem Soydan o sözleri affetmedi

2.5 YIL HAPİS İSTEMİ C.A., böyle bir paylaşım yapıp yapmadığını hatırlamadığını beyan etti. Dosya, Uzlaştırma Büro'suna gönderildi.

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Didem Soydan o sözleri affetmedi

Fakat Soydan, kendisine yapılan hakareti affetmedi. Savcılık C.A., hakkında hakaret suçu kapsamında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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