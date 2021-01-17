Didem Soydan o sözleri affetmedi

Ünlü manken Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisinin kendisine sinkaflı sözlerle hakaret ettiğini belirten Soydan, 'Salata tabağı gibi olmuştur' şeklindeki mesajla itibarının zedelendiğini kaydetti.