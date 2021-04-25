Didem Soydan sevgilisine böyle poz verdi
Maraşlı dizisinde rol alan Burak Deniz, Instagram hesabından bir süredir birlikte olduğu manken sevgilisi Didem Soydan'ın fotoğrafını paylaştı.
Maraşlı dizisinde rol alan Burak Deniz, Instagram hesabından bir süredir birlikte olduğu manken sevgilisi Didem Soydan'ın fotoğrafını paylaştı.
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Atv ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Maraşlı dizisiyle gündemden düşmeyen Burak Deniz, bir süredir popüler manken Didem Soydan'la birlikte. Burak Deniz, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla bir sürpriz yaşattı. Sevgilisi Didem Soydan'ın fotoğrafını paylaşan oyuncu, takipçilerini de şaşırttı.
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Burak Deniz, bir süre önce de birlikte at bindikleri bir fotoğraflarını paylaşmıştı.
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Didem Soydan sevgilisi Burak Deniz'e böyle poz verdi!
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