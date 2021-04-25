Didem Soydan sevgilisine böyle poz verdi

Atv ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Maraşlı dizisiyle gündemden düşmeyen Burak Deniz, bir süredir popüler manken Didem Soydan'la birlikte. Burak Deniz, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla bir sürpriz yaşattı. Sevgilisi Didem Soydan'ın fotoğrafını paylaşan oyuncu, takipçilerini de şaşırttı.