Didem Soydan'dan çok konuşulacak banyo pozu!
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü model Didem Soydan banyo pozunu paylaştı.
İddialı paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallayan Didem Soydan, dudak uçuklatan paylaşımlarına devam ediyor.
1 / 26
Didem Soydan mayokinisiyle banyoda makyaj yaparken paylaşım yaptı.
2 / 26
Soydan'ın cesur paylaşımına binlerce yorum ve beğendi geldi.
3 / 26
Sosyal medya kullanıcısı yorumunda "Yaz gelmeyince Didem Soydan da mayokinileri evde giymeye başladı. Yemin ederim iyi fikir yaz gelmiyor çünkü" dedi.
4 / 26