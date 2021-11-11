Didem Soydan'dan ''fakir erkek mi zengin erkek mi?'' sorusuna olay yanıt
Burak Deniz ile yollarını ayıran manken Didem Soydan, "Fakir erkekle aşk yaşar mısınız?" sorusuna cevap verdi.
TV8'de ekrana gelen "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programının haberine göre Didem Soydan, "Fakir erkekle aşk yaşar mısınız?" sorusuna yanıt verdi.
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"Başkasının açıklamasının üzerine açıklama yapacak değilim.
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Fakirlik, zenginlik ne demek yani estağfurullah. Kime göre neye göre" yanıtını verdi.
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ÖZEL HAYATIMI KONUŞMUYORUM
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