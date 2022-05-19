Didem Soydan'dan kadın takipçilerine uyarı
Didem Soydan, sosyal medya hesabından cilt bakımı yaptırdığı bir fotoğrafını paylaşarak kadın takipçilerine uyarıda bulundu.
Burak Deniz ile Didem Soydan, bir süre ayrı kalmış, sonrasında da barışmışlardı. Didem Soydan, sosyal medya hesabından cilt bakımı yaptırdığı bir fotoğrafını paylaştı. Kadın takipçilerine uyarıda bulundu
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Didem Soydan ile Burak Deniz ilişkilerine ikinci bir şans vermeyi tercih etmişlerdi.
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Ünlü manken geçtiğimiz gün yüzüne ve boynuna cilt kırışıklığı ve yaşlanma belirtileri için bir tedavi uyguladı. Didem Soydan işlem sırasında çekmiş olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
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İşlem sırasında çektirdiği fotoğrafı paylaşıp bilgi verdi. Soydan, "Bazı ciltler iki seansta geri dönüş alıyor. Benim cildim kuru olduğundan ve sigara içmenin verdiği etki nedeniyle üçüncü seans uygulama yaptırmak zorunda kaldım."
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