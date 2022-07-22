Didem Soydan'dan tatil pozları: Fit vücudu ile dikkat çekti
Oyuncu Burak Deniz ile mutlu bir aşk yaşayan Didem Soydan, sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaştı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model Didem Soydan, tatilden verdiği pozları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
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Sıcak havaların tadını tatilde çıkaran Soydan, mavi bikinisini giyip poz verdi.
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Oyuncu Burak Deniz'le aşk yaşayan Didem Soydan'ın en son paylaştığı bikinili pozu beğeni topladı. Takipçileri, Soydan'a çok sayıda beğeni yorumu gönderdi.
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