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Didem Soydan'dan tatil pozları: Fit vücudu ile dikkat çekti

Oyuncu Burak Deniz ile mutlu bir aşk yaşayan Didem Soydan, sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaştı.

Didem Soydan'dan tatil pozları: Fit vücudu ile dikkat çekti - Resim: 1

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model Didem Soydan, tatilden verdiği pozları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

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Didem Soydan'dan tatil pozları: Fit vücudu ile dikkat çekti - Resim: 2

Sıcak havaların tadını tatilde çıkaran Soydan, mavi bikinisini giyip poz verdi.

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Didem Soydan'dan tatil pozları: Fit vücudu ile dikkat çekti - Resim: 3

Oyuncu Burak Deniz'le aşk yaşayan Didem Soydan'ın en son paylaştığı bikinili pozu beğeni topladı. Takipçileri, Soydan'a çok sayıda beğeni yorumu gönderdi.

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Didem Soydan'dan tatil pozları: Fit vücudu ile dikkat çekti - Resim: 4
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